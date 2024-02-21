Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников: Овечкин может побить рекорд Гретцки в следующем году, но за ним объявят охоту

Кожевников: Овечкин может побить рекорд Гретцки в следующем году, но за ним объявят охоту
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил вероятность побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в истории НХЛ капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Если у Овечкина не будет травм, то он побьёт рекорд Гретцки на следующий год. Александр здоровый как бык, но травмы — это другое. А за ним точно объявят охоту. Все его уважают, но будут играть очень внимательно. Однако побить рекорд Овечкин может в ближайшем будущем», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Александр Овечкин отметился во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» дублем и результативной передачей. Таким образом, по итогам этой игры на счету Овечкина стало 838 шайб за карьеру в НХЛ. Россиянин сократил отставание от Гретцки (894) в списке лучших снайперов НХЛ всех времён до 56 шайб.

Материалы по теме
У Овечкина — дубль и уже 838 голов! Мчится за Гретцки, снося по пути достижения легенд НХЛ
Видео
У Овечкина — дубль и уже 838 голов! Мчится за Гретцки, снося по пути достижения легенд НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android