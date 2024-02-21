Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист THN: возрождение Овечкина имело огромное значение для «Вашингтона»

Журналист THN: возрождение Овечкина имело огромное значение для «Вашингтона»
Аудио-версия:
Комментарии

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер прокомментировала результативную серию капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Россиянин набирает очки девять матчей подряд и забил на этом отрезке восемь голов.

«Его возрождение имело огромное значение для этой команды. Дело не только в его статистике, но и в том, как он играет; у 38-летнего игрока ещё один подъём. Когда он на льду, то заметен, старается находиться в движении в зонах с шансами повышенной опасности, помогает, когда у него нет шайбы, и создаёт качественные моменты, когда у него есть время и пространство. Он вернулся в темп на 20+ голов, а его игра заразительна, поскольку побуждает команду тоже активизироваться», — цитирует журналистку The Hockey News.

Всего на счету Овечкина в текущем регулярном чемпионате 16 заброшенных шайб и 25 результативных передач в 51 матче.

Материалы по теме
«Овечкина невозможно остановить». Ови приближается к Гретцки — как реагирует Америка?
«Овечкина невозможно остановить». Ови приближается к Гретцки — как реагирует Америка?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android