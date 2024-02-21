«Это немного запятнало бы рекорд». Инсайдер НХЛ — о возможном будущем Овечкина

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли считает, что если капитан «Вашингтона» Александр Овечкин будет с огромным трудом забивать голы и растянет свой рекорд на пять и более сезонов, то это смажет впечатление о возможном историческом достижении.

«Он, возможно, лучший снайпер всех времён. Это уже тот случай, когда ты просто возвращаешься и смотришь на Гретцки, на некоторые голы, которые он забил голкиперам, на то, какую экипировку носили вратари. И ты не можешь повернуть время вспять. Так что, думаю, звание лучшего снайпера в истории принадлежит Алексу Овечкину. И, кстати, в какой-то момент его под угрозу может поставить Остон Мэттьюс. Пока ещё нет.

Но всё равно это будет ощущаться не совсем правильно, если Ови просто продолжит выдыхаться. Он, вероятно, даже не будет ощущаться настоящим игроком НХЛ на тот момент, если и дальше будет забивать по 8-11-12 голов в год, пока не доберётся до рекорда. Кстати, если бы так случилось, это немного запятнало бы рекорд. Это было бы типа: «Чувак, ты просто задержался ещё больше в лиге, срок годности уже давно истёк», — цитирует Серавалли Dailyfaceoff.

Россиянин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов НХЛ всех времён до 56 шайб.