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Президент КХЛ Алексей Морозов посетил церемонию открытия Игр будущего в Казани

Президент КХЛ Алексей Морозов посетил церемонию открытия Игр будущего в Казани
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Президент КХЛ Алексей Морозов посетил церемонию открытия Игр будущего в Казани. Это международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.

«Игры будущего – это уникальное событие для всего мира, новый виток в развитии спорта: как традиционного, так и кибердисциплин. Уверен, что такой формат соревнований будет развиваться и завоёвывать новую аудиторию. В Казань приехали представители более чем 100 стран, атмосфера в столице Татарстана сегодня напоминает Олимпийские игры. Приятно присутствовать на церемонии открытия этого масштабного события, нет сомнений, что фиджитал-спорт в России – это история не только про будущее, но и про настоящее. Желаю удачи всем участникам соревнований, это будет здорово!» — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Напомним, Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. На Играх будущего состоится хоккейный матч в формате противостояния команд Ильи Ковальчука и Даниса Зарипова. Хоккеисты будут играть в формате «3 на 3». Спортсмены сначала сыграют на приставке в симулятор NHL, а затем померяются силами на льду.

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