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«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и продлил свою победную серию до трёх матчей

«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и продлил свою победную серию до трёх матчей
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В Казани на стадионе «Дворец спорта» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Локомотивом». Победу в матче одержали ярославцы со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2024, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Аверин (Бут) – 00:53 (5x5)     0:2 Андронов (Береглазов) – 03:36 (5x5)     1:2 Кошелев (Семёнов, Юдин) – 15:49 (5x5)     1:3 Берёзкин (Гернат, Сергеев) – 19:53 (5x4)     2:3 Семёнов (Галиев, Войнов) – 32:09 (5x4)     2:4 Красковский (Полунин) – 45:47 (5x5)    

Уже на первой минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Егор Аверин с передачи Даниила Бута. Через пару минут Сергей Андронов с передачи Алексея Береглазова увеличил преимущество ярославцев. «Ак Барс» сократил отставание в счёте под занавес первого периода — отличился Семён Кошелев. «Локомотив» забил гол «в раздевалку» благодаря шайбе Максима Берёзкина. Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов во втором периоде забросил вторую шайбу казанцев, на что гости ответили голом Павла Красковского в середине третьего периода.

«Локомотив» одержал третью победу подряд, «Ак Барс», в свою очередь, потерпел второе поражение кряду. Ярославцы выиграли оба матча у казанцев в текущем сезоне.

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