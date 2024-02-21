Стала известна первая пара первого раунда Кубка Гагарина

В Казани на стадионе «Дворец спорта» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Локомотивом». Победу в игре одержали ярославцы со счётом 4:2.

Благодаря этому результату сформировалась первая пара первого раунда Кубка Гагарина. Четвёртое место на Западе по итогам регулярного чемпионата занял «Спартак», а на пятом месте расположилась череповецкая «Северсталь». Примечательно, что эти команды до конца регулярки проведут между собой матч в Москве, который состоится 24 февраля.

Серия между «Спартаком» и «Северсталью» начнётся 29 февраля в Москве. Остальные пары будут известны позднее. До конца регулярного чемпионата командам осталось провести по два-три матча.