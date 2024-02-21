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Никитин — о победе над «Ак Барсом»: хороший первый и безобразный второй периоды

Никитин — о победе над «Ак Барсом»: хороший первый и безобразный второй периоды
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (4:2). Ярославцы открыли счёт уже на первой минуте матча и выиграли первый период со счётом 3:1. Второй период остался за казанцами со счётом 1:0.

«Разные периоды получились: хороший первый, безобразный второй. Потом скорректировали, в третьем действовали по игре. Хорошо, что забили, это позволило победить, но есть над чем поработать в преддверии плей-офф. Нам это даётся, значит, мы можем это пройти.

Второй период? Возможно, счёт первого периода сыграл роль, плюс нужно отдать должное сопернику – самолюбивая команда, знает, как играть и выигрывать. Мы дали повод, «Ак Барс» этим воспользовался», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

Эта победа стала третьей подряд для ярославцев и позволила сократить отставание от идущего на втором месте Запада московского «Динамо» до одного очка.

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