Никитин — о победе над «Ак Барсом»: хороший первый и безобразный второй периоды

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (4:2). Ярославцы открыли счёт уже на первой минуте матча и выиграли первый период со счётом 3:1. Второй период остался за казанцами со счётом 1:0.

«Разные периоды получились: хороший первый, безобразный второй. Потом скорректировали, в третьем действовали по игре. Хорошо, что забили, это позволило победить, но есть над чем поработать в преддверии плей-офф. Нам это даётся, значит, мы можем это пройти.

Второй период? Возможно, счёт первого периода сыграл роль, плюс нужно отдать должное сопернику – самолюбивая команда, знает, как играть и выигрывать. Мы дали повод, «Ак Барс» этим воспользовался», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

Эта победа стала третьей подряд для ярославцев и позволила сократить отставание от идущего на втором месте Запада московского «Динамо» до одного очка.