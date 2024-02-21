Билялетдинов: Яшкин к старту плей-офф, скорее всего, не успеет восстановиться

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о состоянии травмированных лидеров команды и заявил, что нападающий Дмитрий Яшкин не успеет восстановиться к старту плей-офф. Яшкин получил травму в конце ноября и по первоначальным планам должен был восстановиться к плей-офф.

«Травмированные Билялов, Кагарлицкий и Радулов? Сложно сказать, когда их ждать. Кагарлицкий, возможно, сыграет в следующем матче, по остальным непонятно. По Яшкину тоже, к старту плей-офф он, скорее всего, не успеет восстановиться. Такие игроки выбыли – их сложно заменить, но мы пытаемся», — цитирует Билялетдинова пресс-служба лиги.

В текущем сезоне за 36 игр Дмитрий Яшкин набрал 24 (18+6) очка при показателе полезности «-1». Фоврард пополнил состав казанского клуба в межсезонье.