«Что произошло в Дубае?» Журналист НХЛ — о резком увеличении результативности Овечкина

Журналист НХЛ Фрэнк Серавалли отметил преображение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по ходу текущего сезона. Россиянин после перерыва на Матч звёзд, который он провёл в отпуске в Дубае, значительно улучшил свою результативность. В последних восьми матчах Овечкин забросил восемь шайб.

«Отсутствие голов в нынешнем сезоне не было результатом отсутствия уверенности. Проблема на самом деле была и не в том, что Ника Бекстрёма больше нет в команде. Если оглянуться на результаты прошлого сезона, Ови по-прежнему смог забить 40 голов, а Ник Бекстрём не сделал ни одной первой результативной передачи ни в одной из шайб Александра. В текущем чемпионате проблема была в катании. Он не мог добраться до мест, в которых в прошлом он добивался успеха. Он толком и не двигается. Эта часть была совершенно ясна.

Единственный вопрос, который у меня остаётся: что произошло в Дубае, где он провёл перерыв на Матч всех звёзд? Потому что с тех пор он выглядит другим игроком», — цитирует Серавалли Dailyfaceoff.