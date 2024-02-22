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Майкл Джордан может посетить матч «Блэкхоукс», где выведут из обращения номер Челиоса

Майкл Джордан может посетить матч «Блэкхоукс», где выведут из обращения номер Челиоса
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Легенда НХЛ Крис Челиос заявил о том, что его друг Майкл Джордан может посетить матч «Чикаго Блэкхоукс» с «Детройт Ред Уингз». Поводом станет церемония вывода из обращения номера Челиоса в «Чикаго».

«Я постараюсь привести на эту церемонию всех, кто имел на меня когда-либо серьёзное влияние, а Джордан был важной частью моих 1990-х гг.

Они будут со мной, чтобы поддержать меня. У меня есть целая книжка со всеми важными контактами, так что я ей в самом скором времени воспользуюсь. Это последнее чествование моей карьеры в принципе, так что мне хочется сделать его идеальным», — заявил Челиос на шоу Mully and Haugh.

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Крис выступал за «Чикаго» в период с 1990 по 1999 год. Его седьмой номер будет выведен из обращения организацией «Блэкхоукс».

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