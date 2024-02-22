Дубас — о возможном обмене Гюнцеля: мы должны понимать, где находимся, и быть реалистами

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас назвал возможным обмен форварда Джейка Гюнцеля.

«Я понимаю всю ценность Джейка для команды – как партнёра, как человека, внёсшего вклад в победу в Кубке Стэнли. Это очень важно.

В то же время, мы должны понимать, где мы находимся, и быть реалистами. Одна из наших проблем заключается в возрасте. У нас на контрактах много ребят от 30 лет, некоторые из них входят в число лучших игроков в истории клуба. Нам нужно заняться омоложением.

Джейк – отличный игрок, он выступает на элитном уровне. Но нам нужно как-то совместить наличие группы ветеранов и процесс омоложения состава», – приводит слова Дубаса пресс-служба НХЛ.

Действующее соглашение нападающего с кэпхитом $ 6 млн в год рассчитано до завершения этого сезона. В данный момент американский форвард пребывает в списке травмированных.