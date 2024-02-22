Игрок «Северстали»: если что-то не получается, Козырев не будет орать. От этого спокойнее

Нападающий «Северстали» Михаил Ильин рассказал, что главный тренер череповецкого клуба Андрей Козырев никогда не повышает голос, даже если у игрока что-то не получается на площадке. Специалист первый год в карьере работает главным тренером КХЛ.

«Роль Козырева в моём прогрессе? Очень велика. Он много доверяет, стал много времени давать в большинстве. Если что-то на льду не получается, он не будет орать. Просто подскажет, как сделать, чтобы было лучше. Из-за этого на льду чувствую себя спокойнее и увереннее. Не думаю, что за лето что-то сильно поменялось в плане моей техники. В начале сезона забил первый гол — возможно, от этого уверенность и пошла», — сказал Ильин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.