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Владелец команды НБА хочет видеть клуб НХЛ в Хьюстоне

Владелец команды НБА хочет видеть клуб НХЛ в Хьюстоне
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Владелец команды НБА «Хьюстон Рокетс» Тилман Фертитта планирует создать в городе команду НХЛ, сообщает Bloomberg.

«Мы разговариваем с НХЛ, но это должно быть выгодно для обеих сторон. Знаем, что в день серьёзного концерта город оживает. Это видно и в дни игр «Астрос» (местная бейсбольная команда. — Прим. „Чемпионата“), даже в дни футбольных игр», — заявил Фертитта.

Он хотел бы увидеть игру команды НХЛ в «Тойота-центре» в центре Хьюстона. Клуб НБА «Хьюстон Рокетс» уже играет на этом стадионе, а в прошлом году началась его реконструкция, чтобы арена была готова к матчам НХЛ.

Ранее компания Smith Entertainment Group, принадлежащая владельцу клуба НБА «Юта Джаз» Райану Смиту, объявила, что обратилась к Национальной хоккейной лиге с официальным запросом «инициировать процесс расширения с конечной целью переноса франшизы НХЛ в Юту».

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