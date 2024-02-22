Чемпион НБА Тимофей Мозгов высказался о посещении матча ХК «Спартак»

Чемпион НБА Тимофей Мозгов высказался о своих эмоциях после посещения матча «Спартака» с «Торпедо» (7:3).

«В целом могу сказать, что я был в восторге от матча, я отца туда повёл, а не сам пошёл. Но сам получил удовольствие огромное. Очень крутые ребята. Обязательно ещё раз приду к ним, тем более скоро плей-офф начинается», — приводит слова Мозгова ТАСС.

Напомним, после игры красно-белых с нижегородским «Торпедо» баскетболист сфотографировался с нападающими «Спартака» Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным.

В последний раз баскетболист выступал на профессиональном уровне в сезоне-2021/2022, принимая участие в матчах за московскую «Руну» в Единой лиге ВТБ.

Московский клуб после победы набрал 86 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Подопечным Алексея Жамнова осталось провести в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги два домашних матча: с «Северсталью» (24 февраля) и минским «Динамо» (26 февраля).