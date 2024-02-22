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Данила Юров побил рекорд Владимира Тарасенко по очкам в КХЛ среди игроков до 21 года

В эти минуты в Магнитогорске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимает хабаровский «Амур». После второго периода счёт 3:0 в пользу хозяев.

Нападающий «Магнитки» Данила Юров во встрече отметился результативной передачей на гол Робина Пресса в концовке второго периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Юров набрал своё 48-е (21+27) очко в регулярном чемпионате сезона-2023/2024 и побил рекорд Владимира Тарасенко для игроков в возрасте до 21 года. В сезоне-2011/2012 Тарасенко набрал 47 (23+24) очков.

Напомним, «Металлург» занимает второе место в турнирной таблице Востока, отставая от первого места, на котором находится «Авангард» на одно очко.