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«Сухарь» Фукале помог «Трактору» уверенно победить дома «Витязь»

«Сухарь» Фукале помог «Трактору» уверенно победить дома «Витязь»
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В Челябинске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Юртайкин (Антипин, Калинин) – 02:02 (5x5)     2:0 Родевальд (Робинсон, Котляревский) – 18:26 (5x5)     3:0 Тертышный (Кравцов, Яруллин) – 34:42 (5x4)    

На третьей минуте стартового игрового отрезка Данил Юртайкин с передач Виктора Антипина и Сергея Калинина открыл счёт в матче. На 19-й минуте периода Джек Родевальд с передач Чарльза Робинсона и Михаила Котляревского удвоил преимущество хозяев.

На 15-й минуте второго периода Никита Тертышный с передач Виталия Кравцова и Альберта Яруллина сделал счёт 3:0.

Вратарь «Трактор» Зак Фукале провёл свой шестой матч «на ноль».

В следующей игре «Трактор» примет на своём льду омский «Авангард». «Витязь» встретится с «Металлургом» в Магнитогорске.

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