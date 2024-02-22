«Сухарь» Фукале помог «Трактору» уверенно победить дома «Витязь»

В Челябинске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На третьей минуте стартового игрового отрезка Данил Юртайкин с передач Виктора Антипина и Сергея Калинина открыл счёт в матче. На 19-й минуте периода Джек Родевальд с передач Чарльза Робинсона и Михаила Котляревского удвоил преимущество хозяев.

На 15-й минуте второго периода Никита Тертышный с передач Виталия Кравцова и Альберта Яруллина сделал счёт 3:0.

Вратарь «Трактор» Зак Фукале провёл свой шестой матч «на ноль».

В следующей игре «Трактор» примет на своём льду омский «Авангард». «Витязь» встретится с «Металлургом» в Магнитогорске.