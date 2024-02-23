Форвард «Салавата»: болею за Овечкина. Не хотелось бы, чтобы он закончился на этом этапе

Нападающий «Салавата Юлаева» Даниил Огирчук заявил, что хочет, чтобы капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумел побить рекорд легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге.
«Лично мне хочется, чтобы и Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки. Не хотелось бы, чтобы он закончился на этом этапе. Болею за то, чтобы он его превзошёл.
Александр вообще был моим фаворитом в детстве. И плакат у меня висел. Можно сказать, что я ими восхищён – что Овечкиным, что Панариным», — сказал Огирчук в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Напомним, у Овечкина сейчас 838 шайб за карьеру в НХЛ. Россиянин сократил отставание от Гретцки (894) в списке лучших снайперов НХЛ всех времён до 56 шайб.