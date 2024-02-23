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Форвард «Салавата»: болею за Овечкина. Не хотелось бы, чтобы он закончился на этом этапе

Форвард «Салавата»: болею за Овечкина. Не хотелось бы, чтобы он закончился на этом этапе
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Нападающий «Салавата Юлаева» Даниил Огирчук заявил, что хочет, чтобы капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумел побить рекорд легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге.

«Лично мне хочется, чтобы и Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки. Не хотелось бы, чтобы он закончился на этом этапе. Болею за то, чтобы он его превзошёл.

Александр вообще был моим фаворитом в детстве. И плакат у меня висел. Можно сказать, что я ими восхищён – что Овечкиным, что Панариным», — сказал Огирчук в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Напомним, у Овечкина сейчас 838 шайб за карьеру в НХЛ. Россиянин сократил отставание от Гретцки (894) в списке лучших снайперов НХЛ всех времён до 56 шайб.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Огирчуком читайте на «Чемпионате»:
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