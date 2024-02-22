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«Металлург», одолев «Амур», установил клубный рекорд по количеству побед в регулярках КХЛ

В Магнитогорске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, это победа стала 42-й для «Металлурга» в регулярном чемпионате сезона-2023/2024 и это новый рекорд клуба в регулярках КХЛ. Предыдущее лучшее достижение (41 победа) было установлено в сезоне-2016/2017.

Напомним, после победы над дальневосточным клубом «Металлург» вновь вернулся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующей игре «Магнитка» сыграет дома с подмосковным «Витязем». «Амур» отправится в Казань, где сыграет с местным «Ак Барсом».