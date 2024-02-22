Североамериканский журналист ответил о возможных сроках возвращения Кузнецова

Североамериканский журналист Тарик Эль-Башир ответил на вопрос о возможных сроках возвращения российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, который проходит программу помощи игрокам НХЛ.

«Я честно не знаю. Командам не разрешается подробно рассказывать об игроках, участвующих в программе помощи. Насколько я понимаю, команда может даже не знать всех подробностей обстоятельств, в которых оказался хоккеист. Кузнецов вернётся только тогда, когда он и тот, кто отвечает за него решат, что готов», — заявил Эль-Башир.

В нынешнем сезоне Кузнецов забросил шесть шайб и отдал 11 результативных передач в 43 матчах с отрицательным показателем полезности «-11». Контракт россиянина с «Кэпиталз» истекает в 2025 году.