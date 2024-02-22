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«Играем на удержание, отсиживаемся». Легионер «Авангарда» — о проблемах с третьим периодом

«Играем на удержание, отсиживаемся». Легионер «Авангарда» — о проблемах с третьим периодом
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Нападающий «Авангарда» Райан Спунер после поражения от «Лады» (2:3 ОТ) рассказал о проблемах омского клуба при игре в третьих периодах.

«Думаю, что наша проблема в том, что в третьем периоде мы стараемся играть на удержание счёта, где-то отсиживаемся, чего делать нельзя. Мы много времени проводим в своей и нейтральной зонах, а соперник владеет шайбой. Конечно, нужно действовать более агрессивно. В целом мы идём хорошо, но именно в этом компоненте у нас есть определённые трудности, которые нужно исправлять перед плей-офф», — сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, в двух заключительных встречах «ястребы» сыграют в Челябинске и Магнитогорске с «Трактором» и «Металлургом» соответственно. Игры состоятся 24 и 26 февраля.

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