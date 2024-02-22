Райан Спунер высказался о своём переводе из первой во вторую тройку нападения «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер после поражения от «Лады» (2:3 ОТ) прокомментировал свой перевод из первой во вторую тройку нападения «ястребов».

«Перевод во вторую тройку? Нормальная ситуация, это хоккей, звенья часто перетасовываются. Наша первая тройка уже долгое время не могла забить, поэтому нас перетасовали немного. Что касается меня, то я выхожу и делаю своё дело, независимо от того, в каком звене», — сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В нынешнем регулярном сезоне Спунер сыграл 63 матча, в которых забросил 23 шайбы и отдал 38 результативных передач, набрав в общей сложности 61 очко.

Напомним, в двух заключительных встречах «ястребы» сыграют в Челябинске и Магнитогорске с «Трактором» и «Металлургом» соответственно. Игры состоятся 24 и 26 февраля.