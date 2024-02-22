Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Райан Спунер высказался о своём переводе из первой во вторую тройку нападения «Авангарда»

Райан Спунер высказался о своём переводе из первой во вторую тройку нападения «Авангарда»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер после поражения от «Лады» (2:3 ОТ) прокомментировал свой перевод из первой во вторую тройку нападения «ястребов».

«Перевод во вторую тройку? Нормальная ситуация, это хоккей, звенья часто перетасовываются. Наша первая тройка уже долгое время не могла забить, поэтому нас перетасовали немного. Что касается меня, то я выхожу и делаю своё дело, независимо от того, в каком звене», — сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В нынешнем регулярном сезоне Спунер сыграл 63 матча, в которых забросил 23 шайбы и отдал 38 результативных передач, набрав в общей сложности 61 очко.

Напомним, в двух заключительных встречах «ястребы» сыграют в Челябинске и Магнитогорске с «Трактором» и «Металлургом» соответственно. Игры состоятся 24 и 26 февраля.

Материалы по теме
«Играем на удержание, отсиживаемся». Легионер «Авангарда» — о проблемах с третьим периодом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android