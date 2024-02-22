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Журналист: очень удивлюсь, если «Вашингтон» не найдёт ветерана-распасовщика для Овечкина

Журналист: очень удивлюсь, если «Вашингтон» не найдёт ветерана-распасовщика для Овечкина
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Североамериканский журналист Тарик Эль-Башир заявил, что «Вашингтон Кэпиталз» должен найти хорошего ветерана-распасовщика, чтобы он помог российскому нападающему «столичных» Александру Овечкину побить рекорд легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге.

«Проводится ли какая-нибудь работа по привлечению настоящего высококлассного плеймейкера, который поможет Ови побить рекорд Гретцки? Очевидно, именно об этом думает Маклеллан (генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз». — Прим. «Чемпионата»), особенно в свете ухода Бекстрёма и ситуации с Кузнецовым.

Я буду очень удивлён, если до начала следующего сезона Маклеллан не найдёт способ пригласить в команду ветерана-распасовщика, который мог бы играть в топ-6», — заявил Эль-Башир.

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