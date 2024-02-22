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Пилипенко установил клубный рекорд «Северстали» по количеству очков в регулярке КХЛ

Пилипенко установил клубный рекорд «Северстали» по количеству очков в регулярке КХЛ
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В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Нападающий череповецкого клуба Кирилл Пилипенко отметился в этой игре заброшенной шайбой, набрал своё 60-е (32+28) очко в сезоне и обновил клубный бомбардирский рекорд в регулярных чемпионатах КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Предыдущий рекорд принадлежал Вадиму Шипачёву, который в сезоне-2011/2012 набрал 59 очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В оставшихся матчах «Динамо» сыграет с владивостокским «Адмиралом» и с ЦСКА. «Северсталь» в конце регулярки в гостях встретится со «Спартаком» и с «Салаватом Юлаевым».

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