Разин: «Металлургу» надо выиграть следующий матч, молодёжи из МХЛ не будет

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе над «Амуром» (3:0) и поделился ожиданиями от концовки регулярки для магнитогорского клуба.

«Неважный первый период — не знаю, с чем это связано. Провели хороший второй период. Здорово, что нас наконец-то прорвало в большинстве, [где] долго не могли забить. Третий период — подготовка к плей-офф, когда важно играть по счёту. Не люблю такие выражения, но команда выполнила установку на третий период. Мы угадали с 13-м нападающим. Максим Мухаметов хорошо вписался. Сегодня варьировали сочетания, делали перестановки — они пошли на пользу.

После матча сказал команде: «Авангард» проиграл в дополнительное время. У нас осталось по два матча. При одинаковом количестве очков мы выше «Авангарда». Нам надо выиграть следующий матч, поэтому молодёжи из «Стальных лисов» не будет», — приводит слова Разина сайт КХЛ.

После этой победы «Металлург» вернулся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующей игре «Магнитка» встретится дома с подмосковным «Витязем». «Амур» отправится в Казань, где сыграет с местным «Ак Барсом».