Козырев – о дисциплине в матче с «Динамо»: накануне играли со СКА, а ребята не железные

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал гостевое поражение от «Динамо» (2:3) в Москве.

«Традиционно наши матчи с «Динамо» складываются в очень упорной борьбе. До этого были три игры, которые мы доводили до овертаймов, а сегодня немного недотянули. В начале, конечно, реализация нас подвела, а затем получили много удалений и, естественно, потратили силы.

Стоило ли раньше отдать шайбу сопернику после фола игрока «Динамо», а не разыгрывать отложенный штраф больше минуты? Ребята пытались забить гол. Сейчас можно говорить всё что угодно. В конечном итоге мы же забили «шесть на четыре». Да, возможно, это надо было сделать быстрее.

12 минут штрафа – очень много для игры с «Динамо»? Конечно, вы правы — мы получили шесть удалений и в конечном счёте пропустили в меньшинстве. Удаления отнимают много сил. Чем это вызвано? Ну опять же это усталость, ведь мы накануне играли с очень сильным соперником – со СКА. А ребята — они же не железные», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.