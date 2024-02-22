Козырев – о плей-офф: у «Северстали» полные рукава козырей

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев после поражения от московского «Динамо» (2:3) поделился ожиданиями от игры череповецкого клуба в плей-офф, где команда встретится со «Спартаком».

«Доигрываем регулярку без турнирной мотивации? Я неоднократно говорил о том, что наша команда играет для болельщиков и отдаёт все силы. Стараемся играть, стараемся победить, и на протяжении всего сезона нельзя упрекнуть наших ребят за то, что они не отдавали силы. Да, были матчи, которые мы проигрывали, но всегда играли до конца. И в тех матчах, которые у нас остались, мы также будем стараться победить и порадовать наших болельщиков.

Дать отдохнуть Самойлову? Мы посоветуемся в тренерском штабе, у нас идёт обсуждение. У нас небольшая скамейка, но мы стараемся варьировать по возможности.

Есть ли у нас приёмы, чтобы команда ещё сильнее стала к плей-офф? У нас полные рукава козырей. Конечно, всё есть», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.