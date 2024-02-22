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Кудашов: игра «Динамо» получилась не всегда правильной. Тем не менее добились, чего хотели

Кудашов: игра «Динамо» получилась не всегда правильной. Тем не менее добились, чего хотели
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал домашнюю победу над «Северсталью» (3:2).

«Всех с победой, мужчин – с наступающим праздником. Игра сегодня у нас получилась хорошей по счёту, а по содержанию – немного нервной и не всегда правильной. Но тем не менее добились, чего хотели.

Большинство в целом оставляло желать много лучшего? «Северсталь» играла здорово и нестандартно. Но мы ждали этого и плохо исполнили то, о чём мы договаривались. Они не садятся глубоко назад в меньшинстве? Говорили об этом и всё разбирали, и они нас знают, и мы их знаем. Вопрос в другом – кто как за один день успеет перестроиться, потому что не всегда это получается.

Римашевский в первой бригаде большинства должен стать заменой Пакетту или быть Римашевским? Что касается должностных инструкций, то, когда такая оборона, то там многое размывается, потому что всё нестандартно и вообще меняется. Но у каждого на каждой позиции, как вы правильно сказали, есть должностные инструкции и есть то, чем каждый должен заниматься. Римашевский – он и есть Римашевский, и он никуда не девается. На этой позиции есть определённые функции, которые надо выполнять», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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