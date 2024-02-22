Кудашов: почему «Динамо» должно избегать ЦСКА?

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Северсталью» (3:2) высказался о возможной встрече с ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина — 2024.

«Две победы в концовке позволят нам убежать от ЦСКА? Неправильно сформулирован вопрос. Когда ты убегаешь от кого-то и подгадываешь под кого-то… А почему мы должны избегать ЦСКА? Вот так даже, если разобраться? Вы знаете, мы движемся к той ситуации, когда всё как в НХЛ, и когда каждый год всё меняется. Большое количество игр, разное функциональное состояние. ЦСКА очень сильный, но Минск не менее сильный, «Северсталь» показала, насколько это сильная команда. «Торпедо», «Спартак», «Локомотив». О чём тут говорить? Я не знаю, что тут хорошо, а что плохо.

Если ЦСКА, так давайте искать плюсы. Не надо уезжать из Москвы, у нас приблизительно одинаковые домашние поляны, ни к чему не надо привыкать. Мы друг друга хорошо знаем и будем только выяснять, кто сильнее. Я не знаю, как получится, и никто этого не знает. Конечно, хочется выиграть чемпионат и выйти с первого места. А выйдем мы на Минск или не Минск, тут не имеет значения. И давайте так рассуждать, а вы знаете, как «Торпедо» послезавтра сыграет с ЦСКА? Не знаете, вот и о чём тут говорить. Мы идём своим путём», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.