Главный тренер «Динамо» подробно объяснил, почему выпускает Гусева на пустые ворота

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Северсталью» (3:2) объяснил, почему выпускает нападающего Никиту Гусева в тех ситуациях, когда соперник снимает вратаря.

«Гусев на пустых воротах – это дань уважения игроку? Когда меняется вратарь, здесь не всегда нужны самые самоотверженные игроки. Здесь нужны люди, кто в том числе прочитает игру, поймёт, как у соперника развивается атака, и сыграет на два хода вперёд. Поэтому очень часто, например, играющие нестандартно молодые ребята действуют неожиданно для соперника.

Здесь то же самое и с Никитой. Если вы помните, то Вадим Шипачёв всегда играл на пустых воротах и очень много забивал. И это происходило не из-за того, что ему давали, а потому что он видел ситуацию наперёд и знал, куда придёт шайба.

Основной вратарь на плей-офф? А я не удивлюсь, если мы с двумя вратарями начнём. Они будут играть попеременно? Возможно, что и так. Рабочий ли это вариант? А мы попробуем», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.