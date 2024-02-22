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Кривокрасов — о поражении от ЦСКА: доволен тем, как «Сибирь» вернула игру

Кривокрасов — о поражении от ЦСКА: доволен тем, как «Сибирь» вернула игру
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Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов прокомментировал гостевое поражение от ЦСКА (3:4 ОТ). Напомним, во встрече новосибирский клуб отыгрался со счёта 0:3.

«Игра получилась красивой для зрителей. Играли хорошо и в атаке и в обороне. Технические элементы подвели нас чуть-чуть, но я доволен тем, как команда вернула игру. При счёте 3:1 не останавливались и играли до конца. Парни молодцы, как они показали сегодня себя.

Какие задачи ставили на игру? Мы играем всегда на победу. У нас есть свои задачи, которые мы решаем и только поэтому у нас был такой настрой. Парни получают удовольствие и держатся за игру, которую они показывают на протяжении многих игр. Цепляются и продолжают играть дальше», — цитирует Кривокрасова сайт «Сибири».

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