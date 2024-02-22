Кудашов: поговорю с Каблуковым, если решу его снять. Помню случай Васильева в «Локомотиве»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Северсталью» (3:2) рассказал об Илье Каблукове, который установил рекорд по продолжительности «железной» серии для форвардов клуба.

«Как в принципе отношусь к рекордам хоккеистов и буду ли отдельно говорить с тем же Каблуковым, который не пропустил ни одного матча за два последних года, если в будущем решу по каким-то причинам его снять с матча? Давайте по порядку: для меня рекорды совершенно не важны, мне безразлично, кто и какие рекорды ставит. Но это важно для игроков.

Если я захочу снять Каблукова, то однозначно с ним поговорю. И здесь мы придём к консенсусу, потому что я понимаю, что, если для игрока важен этот рекорд, то надо будет слышать и понимать. Если ты его снимешь, чтобы дать отдохнуть, а получишь совершенно обратный эффект – это неправильно. В моей игровой карьере был такой случай, когда в «Локомотиве» Кари Хейккиля снял с игры Алексея Васильева. Я уже не помню – он дал ему отдохнуть или что-то было после плохой игры – но у него там шла вот такая серия. И его сняли. И опыт получился негативным.

Хотя, если мы придём к консенсусу, и Илья скажет, что ему лучше отдохнуть и что не будет ничего страшного от потери рекорда, то проблем нет. Тут разговаривать надо», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.