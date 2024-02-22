Тренер ЦСКА Сергей Фёдоров: плей-офф приближается, начинка игры должна быть лучше

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о победе над «Сибирью» (4:3 ОТ) и рассказал о подготовке армейского клуба к розыгрышу Кубка Гагарина — 2024.

«Хорошая игра, быстрая. «Сибирь» нам предложила хорошие скорости. Считаю, что мы с ними справились. Пара ненужных удалений во втором периоде. Рад за ребят — они нашли ключи к воротам в овертайме. Дима Гамзин подтащил в том же овертайме. Была очень хорошая атмосфера на лавке, чувствовалась энергия, это радует. Готовимся дальше, исправляем ошибки дальше.

Отсутствие Нестерова? Плановые мероприятия в отношении ведущих игроков. Другой настрой сегодня? Много факторов. Всё не хотелось бы раскрывать. Но ребята отдают себе отчёт в том, что плей-офф приближается. Надо хорошо играть, начинка игры должна быть лучше — даже после сегодняшней победы», — приводит слова Фёдорова сайт ЦСКА.