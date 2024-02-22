Форвард «Динамо» Гусев: конечно, мне хочется установить новый рекорд

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев после победы над «Северсталью» (3:2) высказался о повторении рекорда Сергея Мозякина по очкам в регулярке в КХЛ.

«Это, конечно, приятно. И, конечно, мне хочется установить новый рекорд. Сергей Мозякин для меня друг, хороший игрок и легенда российского хоккея. Но самое главное — это то, что мы выиграли сегодня. Для меня важнее командная победа. Сегодня была хорошая, боевая игра. Начало вышло для нас непростым, но далее с каждым разом играли всё лучше, довели матч до победы», — цитирует Гусева «РИА Новости Спорт».

Гусев набрал 85-е (23+62) очко в сезоне и повторил рекорд Сергея Мозякина по очкам за одну регулярку (85 (48+37) очков в сезоне-2016/2017). У Никиты есть ещё две встречи для того, чтобы установить новый рекорд лиги. «Динамо» сыграет с владивостокским «Адмиралом» и с ЦСКА.