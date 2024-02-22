Популярная певица Ида Галич получила в подарок игровой свитер «Северстали», сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

Защитник «Северстали» Тимофей Давыдов презентовал подарок певице и телеведущей во время интервью. Галич рассказала, что коллекционирует свитера команд и череповецкий свитер был первым в её коллекции. Ида заявила, что катается на сноуборде в майках команд.

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Напомним, сегодня, 22 февраля, в Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

«Северсталь» в конце регулярки в гостях встретится со «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым».