Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Популярная певица Ида Галич получила в подарок игровой свитер «Северстали»

Популярная певица Ида Галич получила в подарок игровой свитер «Северстали»
Комментарии

Популярная певица Ида Галич получила в подарок игровой свитер «Северстали», сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

Защитник «Северстали» Тимофей Давыдов презентовал подарок певице и телеведущей во время интервью. Галич рассказала, что коллекционирует свитера команд и череповецкий свитер был первым в её коллекции. Ида заявила, что катается на сноуборде в майках команд.

ВИДЕО

Напомним, сегодня, 22 февраля, в Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

«Северсталь» в конце регулярки в гостях встретится со «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым».

Материалы по теме
Видео
Пилипенко установил клубный рекорд «Северстали» по количеству очков в регулярке КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android