Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Монреаль»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей голами отметились Крис Летанг (дубль), Брайан Раст и Дрю О'Коннор. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу. У «Монреаля» отличился Майк Мэтисон.

«Питтсбург» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 58 очков в 54 матчах. «Монреаль» занимает 14-е место на Востоке, «Канадиенс» набрали 52 очка в 57 встречах.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Филадельфией», а «Монреаль» встретится с «Нью-Джерси».