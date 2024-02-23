Голевая передача Андрея Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Флориду»
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Сегодня, 23 января, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ахо (Свечников, Фаст) – 59:41
В составе «Каролины» единственной заброшенной шайбой отметился финский нападающий Себастьян Ахо с передачи российского нападающего Андрея Свечникова.
После 56 матчей «Каролина» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 73 очками. «Флорида» расположилась на второй строчке, набрав 78 очков в 57 играх.
Следующий матч «Каролина» проведёт с «Даллас Старз», а «Флорида» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».
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