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Александр Овечкин набрал очки в 10 матчах подряд впервые с 2018 года

Александр Овечкин набрал очки в 10 матчах подряд впервые с 2018 года
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Сегодня, 23 февраля, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3 (2:0, 1:1, 2:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Обе-Кюбель (Маленстин) – 02:30     0:2 Макмайкл (Эдмундсон, Уилсон) – 16:19     1:2 Хагель (Пойнт, Кучеров) – 29:16     1:3 Манта (Строум, Оши) – 32:14     2:3 Пол (Шири, де Хаан) – 42:42     3:3 Мотт (Пербикс) – 43:06     3:4 Сандин (Протас, Строум) – 55:01     3:5 Макмайкл (Овечкин, Уилсон) – 58:58    

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился в матче голевой передачей и продлил результативную серию до 10 матчей. Такой результат 38-летнийх хоккеист показал впервые с 2018 года.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне Овечкин сыграл 52 матча, забросил 16 шайб и отдал 25 голевых передач.

На данный момент на счету Овечкина 838 шайб. До рекорда лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки (894) осталось 56 шайб.

После 55 матчей «Вашингтон» занимает девятое место в Восточной конференции с 60 очками. Лидирует в таблице «Нью-Йорк Рейнджерс», набравший 79 очков в 57 играх.

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