Александр Овечкин набрал очки в 10 матчах подряд впервые с 2018 года

Сегодня, 23 февраля, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3 (2:0, 1:1, 2:2).
Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился в матче голевой передачей и продлил результативную серию до 10 матчей. Такой результат 38-летнийх хоккеист показал впервые с 2018 года.
В нынешнем сезоне Овечкин сыграл 52 матча, забросил 16 шайб и отдал 25 голевых передач.
На данный момент на счету Овечкина 838 шайб. До рекорда лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки (894) осталось 56 шайб.
После 55 матчей «Вашингтон» занимает девятое место в Восточной конференции с 60 очками. Лидирует в таблице «Нью-Йорк Рейнджерс», набравший 79 очков в 57 играх.
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