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«Рейнджерс» выдали третью по продолжительности победную серию за всю историю клуба

«Рейнджерс» выдали третью по продолжительности победную серию за всю историю клуба
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Эта победа стала девятой подряд для команды Питера Лавиолетта, что является третьей по продолжительности победную серию за всю историю клуба. «Рейнджерс» провели такую серию впервые с 2015 года, когда американский клуб также выиграл девять матчей подряд. Рекорд клуба – 10 побед подряд. «Синерубашечники» дважды выдавали 10-матчевые победные серии – в сезоне-1939/1940 и в сезоне-1972/1973.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

В текущей победной серии «синерубашечники» последовательно переиграли «Оттаву Сенаторз» (7:2), «Колорадо Эвеланш» (2:1 ОТ), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1), «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 ОТ), «Калгари Флэймз» (2:0), «Монреаль Канадиенс» (7:4), «Нью-Йорк Айлендерс» (6:5 ОТ), «Даллас Старз» (3:1) и «Нью-Джерси» (5:1). При этом восемь из девяти матчей были сыграны после паузы, связанной с проведением Матча звёзд НХЛ.

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