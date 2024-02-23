Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин обогнал Ришара по результативным передачам за карьеру в НХЛ, впереди — Фёдоров

Овечкин обогнал Ришара по результативным передачам за карьеру в НХЛ, впереди — Фёдоров
Александр Овечкин
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 февраля, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3 (2:0, 1:1, 2:2) в пользу столичной команды.

В составе «Вашингтона» результативной передачей отметился капитан команды российский нападающий Александр Овечкин. В концовке встречи 38-летний форвард выступил ассистентом у поражавшего пустые ворота Коннора Макмайкла. Таким образом Овечкин продлил серию с набранными очками до 10 матчей.

Для Александра эта результативная передача стала 689-й за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на чистое 64-е место в истории лиги, превзойдя показатель Анри Ришара (688). Следующим ориентиром для Овечкина теперь является результат Сергея Фёдорова (696), который располагается на 63-й позиции в общем зачёте и на 2-й среди россиян, уступая в этом списке лишь Евгению Малкину (785).

Материалы по теме
Овечкин повторил редкое достижение Сан-Луи, Гончара, Халла и ещё одного ветерана НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android