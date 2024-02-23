Овечкин обогнал Ришара по результативным передачам за карьеру в НХЛ, впереди — Фёдоров

Сегодня, 23 февраля, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3 (2:0, 1:1, 2:2) в пользу столичной команды.

В составе «Вашингтона» результативной передачей отметился капитан команды российский нападающий Александр Овечкин. В концовке встречи 38-летний форвард выступил ассистентом у поражавшего пустые ворота Коннора Макмайкла. Таким образом Овечкин продлил серию с набранными очками до 10 матчей.

Для Александра эта результативная передача стала 689-й за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на чистое 64-е место в истории лиги, превзойдя показатель Анри Ришара (688). Следующим ориентиром для Овечкина теперь является результат Сергея Фёдорова (696), который располагается на 63-й позиции в общем зачёте и на 2-й среди россиян, уступая в этом списке лишь Евгению Малкину (785).