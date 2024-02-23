Сегодня, 23 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НХЛ 23 февраля:
«Каролина Харрикейнз» – «Флорида Пантерз» – 1:0;
«Детройт Ред Уингз» – «Колорадо Эвеланш» – 2:1 ОТ;
«Нью-Джерси Дэвилз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 1:5;
«Оттава Сенаторз» – «Даллас Старз» – 4:1;
«Питтсбург Пингвинз» – «Монреаль Канадиенс» – 4:1;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Вашингтон Кэпиталз» – 3:5;
«Сент-Луис Блюз» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 4:0;
«Калгари Флэймз» – «Бостон Брюинз» – 3:2 ОТ;
«Сиэтл Кракен» – «Ванкувер Кэнакс» – 5:2;
«Вегас Голден Найтс» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 3:7;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Нэшвилл Предаторз» – 1:2 (идёт третий период).
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