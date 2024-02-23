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Все результаты игрового дня НХЛ 23 февраля

Все результаты игрового дня НХЛ 23 февраля
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Сегодня, 23 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НХЛ 23 февраля:

«Каролина Харрикейнз» – «Флорида Пантерз» – 1:0;
«Детройт Ред Уингз» – «Колорадо Эвеланш» – 2:1 ОТ;
«Нью-Джерси Дэвилз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 1:5;
«Оттава Сенаторз» – «Даллас Старз» – 4:1;
«Питтсбург Пингвинз» – «Монреаль Канадиенс» – 4:1;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Вашингтон Кэпиталз» – 3:5;
«Сент-Луис Блюз» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 4:0;
«Калгари Флэймз» – «Бостон Брюинз» – 3:2 ОТ;
«Сиэтл Кракен» – «Ванкувер Кэнакс» – 5:2;
«Вегас Голден Найтс» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 3:7;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Нэшвилл Предаторз» – 1:2 (идёт третий период).

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ахо (Свечников, Фаст) – 59:41    
НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 1
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Рантанен, Джонсон) – 24:48     1:1 Ларкин (Перрон, Гостисбер) – 52:02 (pp)     2:1 Кейн (Ларкин, Шьяро) – 63:42    
НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад – 09:14 (pp)     0:2 Лафреньер – 17:56     0:3 Крайдер (Панарин, Шестёркин) – 29:53     0:4 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 39:20     0:5 Трочек (Панарин, Густафссон) – 54:29     1:5 Хьюз (Тоффоли) – 57:53    
НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Норрис (Батерсон, Сандерсон) – 04:12     1:1 Павелски (Хейсканен) – 19:50     2:1 Норрис (Батерсон, Грейг) – 25:37     3:1 Шабо (Штюцле, Жозеф) – 28:56     4:1 Пинто (Жиру, Ткачук) – 39:43 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Мэтисон – 09:05     1:1 Летанг (Малкин, О'Коннор) – 11:24     2:1 Раст (Карлссон, Кросби) – 31:30 (pp)     3:1 О'Коннор (Пуустинен, Карлссон) – 31:51     4:1 Летанг – 58:35    
НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Обе-Кюбель (Маленстин) – 02:30     0:2 Макмайкл (Эдмундсон, Уилсон) – 16:19     1:2 Хагель (Пойнт, Кучеров) – 29:16     1:3 Манта (Строум, Оши) – 32:14     2:3 Пол (Шири, де Хаан) – 42:42     3:3 Мотт (Пербикс) – 43:06     3:4 Сандин (Протас, Строум) – 55:01     3:5 Макмайкл (Овечкин, Уилсон) – 58:58    
НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Саад (Сундквист, Шенн) – 24:38 (pp)     2:0 Бучневич (Томас, Кайру) – 24:45     3:0 Бучневич (Кайру, Томас) – 25:10     4:0 Бучневич (Томас) – 49:21    
НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Чюлингтон (Кузьменко, Шарангович) – 12:55     1:1 Койл – 18:41     2:1 Поспишил (Зари, Кадри) – 19:23     2:2 Койл (Ришар, Уозерспун) – 42:33     3:2 Кадри – 63:56    
НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Майерс, Бёзер) – 04:34     1:1 Данн (Макканн, Бураковски) – 13:22     2:1 Макканн – 20:21 (pp)     2:2 Лафферти (Зутер, Блюгерс) – 24:57     3:2 Шульц (Дюмулен, Эберле) – 33:29     4:2 Эберле (Макканн, Шульц) – 34:40     5:2 Эберле (Макканн) – 57:51    
НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Маккейб – 10:00     0:2 Кемпф (Ривз) – 11:10     0:3 Таварес (Робертсон, Макманн) – 14:20     0:4 Доми (Нюландер, Бертуцци) – 16:11     1:4 Карлссон (Маршессо, Теодор) – 20:51     1:5 Доми (Бенуа, Марнер) – 31:44     1:6 Хольмберг – 35:36     2:6 Маршессо (Теодор, Бриссон) – 40:59     3:6 Амадио (Барбашёв, Стивенсон) – 41:25     3:7 Мэттьюс (Хольмберг, Марнер) – 50:35    
НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3-й период
1 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Тренин (Сиссонс, Макдона) – 08:47     1:1 Фиала – 19:07 (pp)     1:2 Янковски (Евангелиста, Новак) – 34:46     1:3 Сиссонс – 57:00    
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