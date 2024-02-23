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«Ванкувер» потерпел четвёртое поражение кряду, уступив «Сиэтлу». У Задорова — «-2»

«Ванкувер» потерпел четвёртое поражение кряду, уступив «Сиэтлу». У Задорова — «-2»
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В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Таким образом, гости потерпели четвёртое поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Майерс, Бёзер) – 04:34     1:1 Данн (Макканн, Бураковски) – 13:22     2:1 Макканн – 20:21 (pp)     2:2 Лафферти (Зутер, Блюгерс) – 24:57     3:2 Шульц (Дюмулен, Эберле) – 33:29     4:2 Эберле (Макканн, Шульц) – 34:40     5:2 Эберле (Макканн) – 57:51    

У «Сиэтла» отличились Винс Данн, Джаред Макканн, Джастин Шульц и Джордан Эберле (дубль). В составе «Кэнакс» забрасывали Джей Ти Миллер и Сэм Лафферти.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

29-летний российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев за 6 минут 26 секунд на льду не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-1». У его соотечественника и одноклубника защитника Никиты Задорова за 13.36 на площадке коэффициент полезности «-2».

«Сиэтл», набрав 59 очков в 56 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Ванкувер» (80) – на первой строчке.

Календарь НХЛ сезона-2023/2024.
Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024.
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