«Ванкувер» потерпел четвёртое поражение кряду, уступив «Сиэтлу». У Задорова — «-2»

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Таким образом, гости потерпели четвёртое поражение кряду.
У «Сиэтла» отличились Винс Данн, Джаред Макканн, Джастин Шульц и Джордан Эберле (дубль). В составе «Кэнакс» забрасывали Джей Ти Миллер и Сэм Лафферти.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
29-летний российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев за 6 минут 26 секунд на льду не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-1». У его соотечественника и одноклубника защитника Никиты Задорова за 13.36 на площадке коэффициент полезности «-2».
«Сиэтл», набрав 59 очков в 56 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Ванкувер» (80) – на первой строчке.
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