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«Вашингтон» потерял из-за травмы одного из лидеров атаки в матче с «Тампой»

«Вашингтон» потерял из-за травмы одного из лидеров атаки в матче с «Тампой»
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37-летний американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши не смог доиграть выездную встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3), получив травму в одном из эпизодов.

В середине третьего периода Оши получил травму в бесконтактном эпизоде, он почувствовал резкую боль после совершения разворота на льду с шайбой. Хоккеист сразу же упал на лёд, где к нему сразу же выбежали врачи клуба. Американец буквально дополз до скамейки запасных команды, откуда в сопровождении медицинского персонала он отправился в раздевалку, больше не появившись на льду.

Фото: Скриншот из трансляции матча.

Фото: Скриншот из трансляции матча.

Фото: Скриншот из трансляции матча.

В игре с «Тампой» Оши успел провести на льду 16 минут 37 секунд и отметился результативной передачей. Всего в 38 матчах нынешнего сезона на его счету 18 (10+8) очков при показателе полезности «-9».

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