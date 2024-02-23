Овечкин в шестой раз за карьеру в НХЛ идёт на серии из 10+ результативных игр кряду

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей на пустые ворота в конце выездной встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3) и продолжил свою результативную серию, которая составляет уже 10 игр.

Примечательно, что за карьеру в НХЛ он три раза останавливался на отметке в 10 игр с набранными очками кряду (нынешний сезон и дважды в сезоне-2008/2009) и по одному разу на отметках в 11 игр (сезон-2005/2006), 13 игр (сезон-2006/2007) и 14 игр (сезон-2018/2019).

Рекордсменом «Вашингтона» по длительности серии с набранными очками является Майк Гартнер с показателем в 17 встреч кряду в сезоне-1984/1985, когда за этот отрезок он набрал 28 (12+16) очков.