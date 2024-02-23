Роман Ротенберг и хоккеисты СКА выступили с поздравлениями с Днём защитника Отечества

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг и ряд звёздных хоккеистов клуба выступили с видеообращением к болельщикам, в котором поздравили всех причастных с Днём защитника Отечества.

«С Днём защитника Отечества!

СКА с самого своего рождения был подлинным армейским клубом. В декабре 1946 года на первые матчи чемпионата СССР по хоккею в форме Ленинградского дома офицеров вышли на лед фронтовики, герои, которые только что добыли победу в Великой Отечественной войне.

Мы чтим память наших славных предков и отдаём дань уважения всем мужественным людям, которые сейчас несут службу в рядах Вооружённых сил и Военно-морского флота, охраняют рубежи нашей Родины, обеспечивают мирную, спокойную жизнь миллионам россиян.

От всей души поздравляю всех нынешних и бывших военнослужащих с праздником! Желаю защитникам Отечества крепкого здоровья, успехов в службе и личной жизни, счастья и благополучия!» — гласит публикация Ротенберга в телеграм-канале.

Напомним, СКА, набрав 93 очка в 66 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В оставшихся матчах армейцы сыграют на выезде с минским «Динамо» (23 февраля) и «Куньлунь Ред Стар» (25 февраля).