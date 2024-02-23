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Более 5 млн зрителей посетили матчи КХЛ в нынешнем сезоне. Обновлён один из рекордов лиги

Более 5 млн зрителей посетили матчи КХЛ в нынешнем сезоне. Обновлён один из рекордов лиги
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Пресс-служба КХЛ опубликовала информацию о суммарной посещаемости матчей в нынешнем сезоне. Соответствующая статистика размещена на странице лиги в телеграм-канале.

Отмечается, что более пяти миллионов зрителей побывали на матчах КХЛ в нынешнем сезоне. При этом данная отметка была преодолена лишь в четвёртый раз в истории соревнований.

Клубам КХЛ для преодоления показателя в пять миллионов зрителей потребовалось рекордно меньшее число матчей – 757.

Напомним, в нынешнем сезоне на новой «СКА Арене» был установлен мировой рекорд по посещаемости – общее количество посетителей хоккейной встречи СКА – «Сочи» составило 23 745 человек. Ранее Роман Ротенберг поставил СКА на второе место по средней посещаемости команд НХЛ и КХЛ в сезоне.

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Ротенберг поставил СКА на второе место по средней посещаемости команд НХЛ и КХЛ в сезоне
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