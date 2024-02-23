СКА представил альтернативный вариант выездной формы на предстоящий матч с «Динамо» Мн

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг представил выездной комплект альтернативной формы в честь 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в которой его команда проведёт предстоящий выездной матч регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо».

«В этом году мы отметили 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В память о героических защитниках города и в честь 23 февраля сегодня мы выйдем на лёд в выездном варианте формы «Ленинград».

Чтим всех наших защитников — и тех, кто оборонял наш город и нашу страну в Великую Отечественную войну, и тех, кто сегодня стоит на страже рубежей Родины!

Ещё раз с Днём защитника Отечества!» — гласит публикация Ротенберга в телеграм-канале.

Напомним, СКА, набрав 93 очка в 66 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В оставшихся матчах армейцы сыграют на выезде с минским «Динамо» (23 февраля) и «Куньлунь Ред Стар» (25 февраля).