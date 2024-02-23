Карбери перевёл Овечкина во второе звено по ходу встречи с «Тампой»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» внёс изменения в главные атакующие сочетания команды по ходу выездной встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3).

Как отмечает журналистка Washington Post Бэйли Джонсон в социальной сети Х (ранее Twitter), по ходу второго периода 38-летний российский нападающий «столичных» Александр Овечкин оказался во втором звене с Коннором Макмайклом и Томом Уилсоном. Энтони Манта же занял место в первом сочетании с Диланом Строумом и Ти Джеем Оши.

Напомним, в прошедшем матче Овечкин провёл на льду 22 минуты 10 секунд и отметился результативной передачей при показателе полезности «-1». Всего в нынешнем сезоне на счету Александра 52 встречи за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 42 (16+26) очка при коэффициенте полезности «-17».