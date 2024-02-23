Марк Барберио назвал главный фактор, отличающий НХЛ от КХЛ

33-летний канадский защитник череповецкой «Северстали» Марк Барберио назвал уровень хоккеистов главным фактором, отличающим НХЛ от КХЛ.

«Наверное, самое большое отличие в талантливых и качественных хоккеистах. Кучеров, Панарин, Макдэвид, Мэттьюс, Маккиннон — эти парни просто на другом уровне от нас (смеётся). Именно этот фактор делает НХЛ лучшей лигой на планете, все топовые хоккеисты стремятся туда», — приводит слова Барберио Legalbet.

В нынешнем сезоне КХЛ Барберио принял участие в 64 матчах, в которых отметился 10 результативными передачами при показателе полезности «-8».

Напомним, Барберио выступал за «Тампу» на протяжении трёх сезонов, с 2012 по 2015 год. В первом сезоне он провёл лишь два матча, а в следующих двух сыграл в 49 и 52 встречах соответственно. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 272 игры и 56 (14+42) результативных действий при показателе полезности «+2».