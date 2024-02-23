Экс-защитник «Ак Барса» Батыршин назвал неожиданного фаворита на Кубок Гагарина

Известный в прошлом российский защитник казанского «Ак Барса» Рафаэль Батыршин считает, что уфимский «Салават Юлаев» является одним из главных фаворитов предстоящего розыгрыша Кубка Гагарина.

«Салават Юлаев» ровно прошёл чемпионат, они находятся в лидерах, у них ровные звенья и стабильная вратарская линия. Неплохо играет нападение — Хмелевски, Шмелёв, молодые ребята. Мне кажется, что Уфа является одним из главных претендентов на Кубок. У главного тренера Виктора Козлова команда растёт с каждым годом, и это видно», — приводит слова Батыршина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Салават Юлаев», набрав 88 очков в 66 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. По состоянию на 23 февраля подопечные Виктора Козлова начнут розыгрыш Кубка Гагарина серией с челябинским «Трактором».