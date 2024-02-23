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«Им следует остаться в нашей стране». Кожевников — о решении по латвийским игрокам

«Им следует остаться в нашей стране». Кожевников — о решении по латвийским игрокам
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о решении Федерации хоккея Латвии приостановить лицензии спортсменов, выступающих на Играх будущего в Казани.

«Как можно вообще комментировать действия этого враждебного государства? Конечно, латвийских спортсменов нужно похвалить за то, что они приехали на Игры будущего, но для них определённо будут последствия. Считаю, что им следует остаться в нашей стране», — сказал Кожевников в интервью RT.

Отметим, что речь идёт о команде Baltic Select по фиджитал-хоккею, в состав которой вошли Эрвин Муштуков, Кирилл Тамбиев, Павел Горошков, Мартин Лавров, Алексей Попов, Алишер Мубаракшин, Никита Зантманс, Артём Кувсиновс.

Напомним, 1 февраля латвийцы приняли поправки к закону о спорте, согласно которым на законодательном уровне запретили сборным своей страны контактировать с командами из России и Беларуси как на территории Латвии, так и за её пределами.

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